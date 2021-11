Napoli, piove sul bagnato | Osimhen, lungo stop

Brutte notizie per il Napoli e per Osimhen

Una tegola che non ci voleva, non bastasse la sconfitta contro l’Inter, il Napoli deve fare i conti con l’infortunio capitato ad Osimhen. Un problema più serio del previsto: “Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Victor Osimhen al termine della gara Inter-Napoli hanno evidenziato fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro” ha annunciato il club azzurro su Twitter. “Il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni e questa notte rimarrà in osservazione all’ospedale Niguarda di Milano”. Un lungo stop che va ad aggiungersi all’assenza prevista per gli impegni con la nazionale, Napoli costretto a correre ai ripari, si torna sul mercato?