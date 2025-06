Calciomercato Serie A: Fabregas chiama Morata, Davide Nicola accetterà la Cremonese, oggi è il giorno di Gilardino

Il Como sta costruendo una squadra da piani alti in classifica, un mix di giovani ma anche qualche giocatore esperto, si punta decisamente ad un piazzamento in europa. Fabregas, nelle scorse ore ha contattato Morata che potrebbe accettare la proposta del club lombardo, ma prima si è preso qualche giorno di tempo per una risposta definitiva.

Davide Nicola dovrebbe essere il nuovo allenatore della Cremonese, sciolti gli ultimi nodi sul mercato, ed a meno di clamorosi ribaltamenti a breve ci sarà l’annuncio ufficiale. Anche a Pisa è tempo di ufficializzazioni, oggi ci sarà l’ufficialità di Gilardino come successore di Inzaghi.

Infine Laurientè ha avuto richieste dall’estero, Bertola è stato ufficializzato dall’Udinese, su Ikonè c’è il Torino, il Sassuolo tratta Rugani della Juventus.