Calciomercato Napoli, caccia al sostituto di Kim: ecco di due nomi

Locumi e Danso per il dopo-Kim

Calciomercato Napoli, si cerca il dopo-Kim

Kim Min-Jae, con ogni probabilità, giocherà lontano da Napoli nella prossima stagione. La cessione del coreano mette, il club partenopeo, nella condizione di adoperare nuovi investimenti per sopperire all’assenza e rinforzare ulteriormente il reparto. Secondo quanto riporta dal Corriere dello Sport, sarebbero due i nomi per il dopo-Kim: Jhon Lucumì, colombiano in forza al Bologna, e Kevin Danso, austriaco del Lens.

Calciomercato Napoli, Danso prima scelta di Garcia

Rudi Garcia, nuovo allenatore del Napoli, avrebbe mostrato il proprio gradimento per il difensore austriaco. Il giocatore del Lens sarebbe la prima scelta dell’allenatore francese. Il Napoli potrebbe intraprendere una trattativa con il club che milita in Ligue1 per regalare al tecnico il difensore.