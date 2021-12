Calciomercato Napoli: De Laurentiis chiede il mediano ai rossoblù

Il presidente azzurro ha chiesto il centrocampista in prestito

Mercato napoletano in movimento. La notizia apparsa sulla Gazzetta dello Sport, mette in evidenza come il Napoli sia alla ricerca di un rinforzo con nutrite caratteristiche offensive. Dopo aver setacciato il mercato, il patron napoletano ha individuato il candidato ideale in Nahitan Nandez del Cagliari. In base all’articolo apparso sulla Rosea, i partenopei avrebbero già inoltrato un’offerta ufficiale agli isolani.

La risposta del Cagliari

I rumors di calciomercato affermano che il Napoli vuole Nandez in prestito secco per sei mesi. Il Cagliari, d’altro canto, per tirare acqua al suo mulino, avrebbe rilanciato, chiedendo, nell’offerta, anche l’inserimento del diritto di riscatto. Al momento la trattativa sembra essersi arenata. I campani, tuttavia, non sono gli unici ad aver messo gli occhi sull’uruguaiano. Anche l’Inter intende accaparrarsi le sue prestazioni. Marotta è rimasto impressionato dalle sue giocate, realizzate in questa prima parte di stagione con la maglia del Cagliari. Si preannuncia un duello tra le due società. Le settimane successive potranno dare chiarezza a questo intricato mosaico.