Calciomercato Napoli, De Laurentiis tenta l’affondo per Samardzic: le ultime

Stando a quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, il Napoli vorrebbe tentare l’affondo per Lazar Samardzic. Il presidente De Laurentiis, è pronto a trattare in prima persona con il presidente Pozzo vista la “non voglia” da parte dell’Udinese di privarsi di un giocatore dal certo calibro nel mese di gennaio.

Tutti gli obiettivi di mercato del Napoli

Il centrocampista serbo sarebbe un colpo in entrata fondamentale per il Napoli, dato che alzerebbe indubbiamente la qualità della rosa. Sul tavolo per il centrocampo però, c’è anche il nome di Hojbjerg, su cui rimane vigile anche la Juventus. Si valutano poi, i nomi di Mazzocchi e Faraoni per trovare un vice Di Lorenzo. Per la difesa il sogno è Scalvini, ma come ipotesi più plausibile ci sarebbe Martin Vitik dello Spartak Mosca.