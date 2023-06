Calciomercato Napoli, Garcia vuole il talento della Liga per sostituire Lozano

Il Napoli di Rudi Garcia potrebbe perdere un altro tassello importante dopo Kim: Hirving Lozano infatti ha ricevuto un paio di proposte allettanti dall’Arabia Saudita e potrebbe decidere di lasciare il campionato italiano a fronte di un’offerta economicamente irrinunciabile.

Calciomercato Napoli, Garcia vorrebbe il giapponese Kubo come sostituto

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giapponese Kubo della Real Sociedad è il preferito di Garcia per un’eventuale sostituzione di Lozano. Il 22enne ex Real Madrid, soprannominato in patria Messi2 per la somiglianza fisica e tecnica, ha un costo di circa 20 milioni. In alternativa ci sono Tommaso Baldanzi, classe 2003 dell’Empoli, il classe 2002 Yeremi Pino del Villarreal ed anche il kosovaro Edon Zhegrova, classe ‘99 del Lilla.