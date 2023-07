Calciomercato Napoli, il centrocampista arriva dalla Serie A | I dettagli

Calciomercato Napoli, idea Maxime Lopex

Il Napoli cerca rinforzi e spunta una nuova idea per il centrocampo. L’ultimo nome per la società partenopea è quello di Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciatore piace molto al neo allenatore azzurro, Rudi Garcia.

Maxime Lopez, i numeri del centrocampista

Il centrocampista potrebbe garantire al tecnico francese diverse soluzioni essendo utilizzabile in più ruoli, ed essendo dotato di una buona tecnica e rapidità. Maxime Lopez, al secondo anno in neroverde, ha collezionato 30 presenze in questa stagione, ma senza trovare la via del gol, come invece aveva fatto nei due precedenti campionati (4 reti totali al Sassuolo).