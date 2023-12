Calciomercato Napoli, la società valuta due rinforzi a centrocampo | Tutti i nomi per gennaio

De Laurentiis si sta già muovendo in maniera attiva in vista della prossima finestra di calciomercato

Il Napoli è una delle poche squadre che già si sta muovendo in maniera attiva in vista della prossima finestra di calciomercato. Definita la prima operazione in uscita, con Elmas che andrà al Lipsia; ora anche Demme potrebbe dire addio. Secondo le ultime di Sky Sport infatti, il club starebbe monitorando due rinforzi per rimpiazzare le uscite.

Hojbjerg e Fofana i principali indiziati

Per rimpiazzare dunque le cessioni a centrocampo, l’emittente satellitare fa sapere che il Napoli valuta due rinforzi: il primo è Hojbjerg del Tottenham, danese anche in orbita Juventus. L’altra alternativa invece è Fofana, ex Udinese oggi all’Al Nassr.