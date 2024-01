Calciomercato Napoli, Meluso pronto a chiudere per Traorè: battute Roma e Milan

In casa Napoli si lavora per regalare un nuovo trequartista a Mazzarri

Hamed Traorè è il nome che incombe sul Napoli da diverso tempo. L’ivoriano, in uscita dal Bournemounth, è guarito da poco dalla malaria ed è in Italia. De Laurentiis sta valutando in maniera concreta il suo nome e i contatti si sono intensificati.

Il Napoli vuole chiudere a breve

Su Traorè c’è concorrenza, soprattutto quella della Roma. Per questo motivo il Napoli vuole giocare d’anticipo, stando a quanto riporta Sky Sport, si sta cercando di chiudere a breve il colpo con il trequartista che si trasferirebbe in prestito senza troppi vincoli.