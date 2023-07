Calciomercato Napoli, Osimhen dichiara il proprio amore ai partenopei: rinnovo ad un passo

Il Napoli vuole blindare Victor Osimhen, capocannoniere della passata stagione di A. Molti dei progetti dei partenopei ruotano intorno all’attaccante ed è per questo motivo che vogliono tenerlo con loro ai piedi del Vesuvio. Le ultime dichiarazioni dell’attaccante sono una vera e propria dichiarazione d’amore per Napoli: “Per me non c’è posto migliore di questo, sono felice di aver scelto di venire a Napoli. I miei figli e i figli dei miei figli, quando nasceranno, si renderanno conto che ho fatto qualcosa di straordinario”.

Calciomercato Napoli, rinnovo e clausola rescissoria per Osimhen

Parole chiare, parole d’amore quelle di Osimhen verso la squadra e la città di Napoli. Tutto ciò potrebbe far pensare che il giocatore rinnoverà con i partenopei, ma si sa che le dinamiche del calciomercato possono cambiare da un momento all’altro. Per ora, il Paris Saint Germain ritiene troppo alte le richieste di De Laurentiis e sta virando su altri obiettivi. Il Bayern Monaco invece pare abbia trovato l’accordo con Kane, anche se la Premier League potrebbe rappresentare un’ottima vetrina per l’attaccante. A breve vi sarà sicuramente un incontro da Aurelio de Laurentiis e Roberto Calenda, l’agente di Osimhen, per discutere del rinnovo, magari inserendo anche una clausola di 100 milioni di euro.