Calciomercato Pisa: in arrivo un tris di giocatori, Cesena su Curto e Ceesay

Il Pisa ha praticamente definito gli arrivi del difensore Giovanni Bonfanti dall’Atalanta e dell’esterno Angori dall’Empoli che nella scorsa stagione ha giocato a Pontedera. La trattativa per Elsnik, centrocampista sloveno non è delle più semplici, con anche la Stella Rossa che si è inserita, per la porta Semper del Como ha superato Radunovic del Cagliari.

Il Cesena ha piazzato il doppio colpo, Curto dal Como, e l’ex Lecce Ceesay di professione attaccante, il BAri per l’attacco pensa a Novakovich, infine il Cosenza in questa settimana deve cedere Tutiton, la Samp al momento è in vantaggio ma tutto può accadere.