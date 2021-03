Calciomercato, la Roma tenta il doppio colpo dalla Fiorentina

Il dt della Roma Tiago Pinto segue con molta attenzione due giocatori della Viola. Stasera si parlerà anche di mercato?

Nel turno infrasettimanale la Roma affronterà la Fiorentina di Cesare Prandelli. I giallorossi non possono più sbagliare dopo la sconfitta casalinga contro il Milan. La squadra di Paulo Fonseca finora ha sempre fatto male negli scontri diretti e questo potrebbe compromettere la qualificazione alla prossima Champions League. Il destino e il futuro della Roma ruota intorno alla coppa più importante d’Europa. In caso di mancato approdo, Fonseca lascerà la Capitale dato che il rinnovo automatico scatterà solamente con il posizionamento in zona Champions. Discorsi che potranno essere approfonditi più in là ma la dirigenza deve monitorare con grande attenzione la situazione. Anche il mercato, in maniera inevitabile, subirà delle trasformazioni. La Roma saluterà quasi sicuramente Edin Dzeko e quindi si avrà bisogno di una punta che possa sostituire il bosniaco.

Calciomercato Roma, occhi puntati su Castrovilli e Vlahovic

Stasera, molto probabilmente, le due società parleranno anche di mercato. Come riferito dal Corriere dello Sport, la Roma sta preparando un nuovo assalto per Gaetano Castrovilli. Non è un nome nuovo anche perché in estate il classe 1997 è stato corteggiato dai giallorossi. Beppe Commisso, presidente della Fiorentina, per la cessione chiede una cifra molto importante: 40 milioni di euro. L’altro nome che piace moltissimo è quello di Dusan Vlahovic, il classe 2000 sarebbe l’erede prescelto per rimpiazzare Dzeko. Il serbo sta disputando una stagione davvero molto importante e con l’avvento di Prandelli è cresciuto tanto grazie anche al minutaggio che sta avendo. Anche in questo caso la Fiorentina chiede una cifra non da poco, ben 30 milioni di euro. Thiago Pinto, nonostante le valutazioni, vuole lavorarci e studia il doppio colpo.