Calciomercato Roma, dalla Spagna: folle idea per l’attacco

Il dirigente portoghese sogna l’incredibile affare che farebbe contento lo Special One

Tiago Pinto sogna una Roma in testa alla classifica e regina d’Europa e per questo è sempre attivo per scovare le migliori occasioni. Si guarda intorno con occhi puntati sui campionati di mezza Europa, non solo per puntellare la difesa o il centrocampo. Anche il reparto avanzato, per competere con i top club europei, richiede innesti di spessore, per rinforzare la truppa di Mourinho.

Dalla Spagna rimbalza un’insolita indiscrezione

Il quotidiano iberico fichajes.net, riporta un’indiscrezione che inorgoglisce il cuore dei tifosi. la Lupa nutrirebbe un sentimento di attrazione per il capitano del Napoli Lorenzo Insigne. Il jolly ancora non ha rinnovato il contratto che lo lega ad Aurelio De Laurentiis in scadenza nel giugno del 2022. E questo sta scatenando le avances più spietate di numerose società, tra cui la Roma. Attualmente tutto fa pensare che, salvo imprevisti, la fumata bianca tra il patron azzurro e il calciatore dovrebbe arrivare. Ma Tiago Pinto resta alla finestra, per guardare l’evolversi della situazione, e affondare il colpo decisivo, ove la trattativa dovesse saltare. La giusta offerta e il giusto progetto tecnico, tuttavia, potrebbero far tentennare la punta di Roberto Mancini. Lo Special One, forte di tutti i successi del passato, rappresenterebbe la motivazione giusta per cambiare casacca e sposare la causa giallorossa.