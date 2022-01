Calciomercato Roma: ecco il primo colpo per Mourinho ed una plusvalenza dalla Francia

Maitland Niles è ormai un giocatore giallorosso

Ecco il primo colpo per Josè Mourinho. Nella giornata di ieri la Roma ha depositato in Lega Calcio il contratto che legherá, fino a fine stagione, il centrocampista inglese Ainsley Maitland Niles alla Lupa. Il 27enne, dopo aver superato le visite mediche, è atterrato venerdi nella Capitale. Arriva in prestito oneroso dall’ Arsenal per una cifra che si aggira intorno al milione di euro.

La plusvalenza dalla Ligue 1

Nella giornata di ieri l’ex romanista Pau Lopez, attualmente in forza all’ Olympique Marsiglia, ha collezionato la sua ventesima presenza con i francesi. In base agli accordi che lo portarono oltremanica la società transalpina dovrà esercitare l’obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Capitale che i Friedkin potrebbero impiegare per regalare al tecnico portoghese altri elementi di spessore.