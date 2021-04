Calciomercato Roma, i giallorossi scaricano l’ex capitano

Calciomercato Roma, addio Dzeko. Si pensa alla rescissione

Il rapporto tra Roma e Dzeko è ultimamente ricco di colpi di scena, spesso sul piede di partenza, il bosniaco è alla fine sempre rimasto in giallorosso. I contrasti con il tecnico Fonseca, la perdita della fascia da capitano, e non solo, potrebbero portare all’addio. La dirigenza giallorossa si starebbe già muovendo per ‘scaricare’ l’attaccante. Come riporta mediaset, il club capitolino starebbe pianificando una rescissione del contratto, in scadenza nel 2022, con un risparmio di 7,5 milioni netti per l’ultima stagione.

Arriva Belotti in casa Roma

La Roma avrebbe già individuato il sostituto, si scalda la pista Belotti. Per assicurarsi l’attaccante del Torino pronti 40 milioni di euro. Il gallo è da tempo obiettivo dei giallorossi, assicurarselo per il dopo Dzeko l’obiettivo dei dirigenti romanisti.