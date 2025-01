Calciomercato Roma, idea Füllkrug per l’attacco l Le ultime

Con Shomurodov sempre più alle porte la Roma è alla ricerca di un nuovo vice-Dovbyk. Tra le varie alternative spunta il nome di Füllkrug del West Ham.

Roma, la situazione di Füllkrug

Attualmente l’avventura del classe ’93 in Premier League – cominciata solamente la scorsa estate – non è partita nei migliori dei modi. Infatti, il tedesco ha collezionato solamente 10 presenze tra campionato e coppe inglese, riuscendo a siglare solamente due reti. Motivo per cui, gli Hammers potrebbero cedere il giocatore senza tante pretese alla Roma.

Parlando di cifre, il West Ham acquistò l’attaccante per 30 mln dal Borussia Dortumund e il prezzo del cartellino dovrebbe aggirarsi intorno a quel prezzo, ma la dirigenza giallorossa potrebbe sfruttare lo scarso impiego del calciatore per diminuire la somma.

Resta però da comprendere la formula dell’eventuale trattativa, su cui le due società non sembrano aver trovato – per adesso – l’intesa. Il club inglese punta alla cessione definitiva, mentre i giallorossi spingono per un prestito probabilmente con diritto di riscatto.

Per adesso non ci sono ulteriori informazioni, non resta quindi che aspettare le prossime ore per vedere quali saranno le prossime mosse della Roma.