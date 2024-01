Calciomercato Roma, il Fulham prepara 20 milioni per Söyüncü | I dettagli

Obiettivo secondo difensore. E’ questo l’obiettivo di Tiago Pinto, che vuole regalare a Josè Mourinho l’ultimo colpo nel reparto difensivo prima di lasciare la squadra giallorossa a febbraio.

Calciomercato Roma, a Mou serve un difensore

Pochi i nomi per questo mercato di riparazione visto però anche il FFP. Uno su tutti però porta a Söyüncü, difensore dell’Atletico Madrid e che lo Special One vorrebbe dopo Huijsen. I giallorossi però devono però fare i conti col Fulham, che è pronto a spendere 20 milioni di euro per il difensore turco.