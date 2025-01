Calciomercato Roma, interesse per Zemura l le ultime

Novità nel mercato giallorosso. Come riportato da Leggo, per rinforzare l’organico la società intende acquistare un nuovo terzino sinistro che possa alternarsi ad Angelino, e Zemura dell’Udinese sembra essere il nome giusto.

Roma, le cifre per Zemura

Il classe ’99 ha un valore di circa 5 mln. Una cifra affrontabile per le disponibilità della Roma. Inoltre, il calciatore ha uno stipendio che ammonta 500mila , confermandosi una scelta economica per i giallorossi.

Per adesso però non si può parlare di una vera e proprio trattativa, poiché il club capitolino non ha presentato un’offerta ufficiale all’Udinese. Ma ciò nonostante la pista Zemura resta un’idea concreta. Non resta dunque che aspettare l’evolversi del marcato per capire quali saranno le prossime mosse della Roma.