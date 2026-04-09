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giovedì, Aprile 9, 2026
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Calciomercato Roma, le mosse dei Friedkin: confermare Gasperini e mettere a segno tre colpi fondamentali sul mercato

Di
Anna Rosaria Iovino
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serie a enilive 2025 20226: roma vs juventus
GIAN PIERO GASPERINI E LUCIANO SPALLETTI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Roma non avrà nessun blocco di arresto, la società dei Friedkin è pronta a confermare Gianpiero Gasperini e a mettere a segno tre colpi di mercato. Al di là di come finirà la stagione, il progetto giallorosso resterà nelle mani del Gasp. Tutti pronti a investire su di lui. Intanto la società pensa a come gestire al meglio i prossimi acquisti. Le ultime di mercato da Trigoria.

Calciomercato Roma, le richieste del Gasp

I Friedkin a fine stagione daranno il via a una radicale trasformazione strutturale, una vera e propria rivoluzione che metterà Gian Piero Gasperini al centro del progetto giallorosso. La rivoluzione giallorossa, in cui il tecnico diventa il fulcro assoluto del progetto, vedrà partire tutti gli esuberi e arrivare grandi nuovi giocatori. Pronti tre colpi in canna per la società dei Friedkin.

Il primo passo a fine stagione sarà quello di tenere sotto controllo il Fair Play Finanziario: entro il 30 giugno sarà necessaria almeno una plusvalenza pesante. Una volta superato questo step, la dirigenza punterà su tre profili specifici richiesti da Gasperini. Il Gasp ha chiesto: un attaccante esterno di sinistra, un terzino sinistro naturale e un centrocampista offensivo. Intanto a Trigoria sono anche pronti a un restyling totale della rosa presente, con la partenza di molti senatori per dare spazio a nuova linfa.

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