Niente Juventus e Milan per Lovato: ecco dove giocherà

Il difensore del Verona era finito nel mirino della Juventus e del Milan. Potrebbe spuntarla la Roma

Sotto la guida tecnica di Ivan Juric molti giocatori del Verona hanno avuto una crescita esponenziale. Tra questi, viene in mente sicuramente il nome di Mattia Zaccagni; il classe 1995 è probabilmente tra le rivelazioni del campionato considerando che sta disputando una stagione di altissimo livello. I numeri sono tutti dalla sua parte considerando che in campionato, in 24 presenze, ha totalizzato 5 reti e 7 assist. In meno di un anno il suo cartellino è lievitato e strapparlo all’Hellas non sarà così semplice. Un altro giocatore che è sicuramente cresciuto è Matteo Lovato, centrale di difesa degli scaligeri. Il classe 2000 è stato preso dal Padova per una cifra davvero molto bassa e con il tempo e le ottime prestazioni ha stregato tutti. In questa stagione Juric lo ha schierato in 20 occasioni e quasi sempre ha risposto bene. Il giovane di Monselice è finito nel mirino di diverse big italiane.

Lovato, la Roma può beffare la Juventus e il Milan

Su Lovato c’è da tempo l’interesse da parte della Juventus e del Milan. Il classe 2000 è un giocatore che potrebbe far comodo ad entrambe le squadre anche perché si tratta di un centrale molto giovane e con ampi margini di miglioramento. Tenendo presente le differenti situazioni che attanagliano le due big, Lovato rappresenta certamente il profilo giusto. Però, la Roma potrebbe beffare tutti. Infatti, secondo quanto riferito da AsRomaLive.it, anche i giallorossi stanno corteggiando Lovato. Si parla addirittura di un’offerta che la Roma avrebbe fatto al Verona, una cifra che si aggira sui 12-13 milioni di euro. L’Hellas, però, fa resistenza visto che per la cessione ne chiede almeno 20 milioni. Tiago Pinto, general manager della Roma, può far leva sugli ottimi rapporti con gli scaligeri e può tener ben presente che l’agente del difensore italiano è Giuseppe Riso; lo stesso dei vari Kumbulla, Mancini e Cristante.