Roma sulle tracce di Lindelof e Dalot, la bomba del quotidiano The Sun

Secondo “The Sun“, la Roma starebbe lavorando per mandare in porto un doppio colpo dallo United: ci stiamo riferendo ai nomi di Lindelof e Diogo Dalot, da tempo nel mirino di Josè Mourinho. Due profili che tanto potrebbero far bene in giallorosso, il tecnico portoghese spinge per intavolare la trattativa, non troppo onerosa e in linea con le strategie del club capitolino. Da Manchester i rinforzi per far decollare i giallorossi? Qualcosa si muove.