Calciomercato Roma, pericolo Milan per l’attaccante: l’offerta

La Roma e il Milan si contendono Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Fiorentina. I rossoneri tentano di beffare la Roma

Con la doppietta di ieri sera contro l’Atalanta, Dusan Vlahovic ha totalizzato 15 reti in 29 presenze. Un bottino niente male per il classe 2000 che sta tenendo in vita la Fiorentina. Indubbiamente le sue qualità e i suoi gol non stanno passando inosservate e sia la Roma e sia il Milan studiano un modo per acquistarlo in estate.

Secondo quanto riferito da Ciro Venerato alla Domenica Sportiva, i rossoneri sono pronti a bruciare la concorrenza mettendo sul piatto il cartellino di Rafael Leão. La Roma ha incontrato gli agenti del giocatore già un paio di volte e l’impressione è che con il passare delle partite il prezzo del cartellino possa lievitare sempre di più. Da capire le intenzioni di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, che potrebbe puntare a monetizzare al massimo non accettando quindi eventuali contropartite tecniche. Al momento il prezzo del cartellino di Vlahovic si aggira sui 50-60 milioni di euro.

