Calciomercato Roma, nuova avventura per Solbakken | Ecco dove finirà la stagione

In casa Roma, dopo l’amara uscita in Coppa Italia contro la Lazio, è il momento di fare i conti anche per quanto riguarda il mercato. Dopo l’arrivo di Dean Huijsen, Pinto ha il compito di snellire la rosa dai giocatori che sono ormai fuori dai piani di Josè Mourinho.

Solbakken vola in Giappone

Uno di questi è l’attaccante norvegese Ola Solbakken, arrivato in giallorosso nello scorso mercato di gennaio dopo un lungo tira e molla con il Bodø/Glimt. L’esperienza nella capitale però non è andata bene come ci si aspettava, e dopo soli 6 mesi, nel mercato estivo è stato girato in prestito all’Olympiakos. Anche in Grecia però le cose non sono andate per il verso giusto, ed il club ha deciso di interrompere anzi tempo il prestito. Come comunicato dalla Roma tramite il propri canali ufficiali Solbakken, ha salutato di nuovo Trigoria per andare in Giappone: sarà l’ Urawa Reds ad ospitarlo per questi ultimi sei mesi di stagione.