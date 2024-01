Verso Milan-Roma, fastidio alla coscia per Dybala

Dopo il derby di Coppa Italia perso contro la Lazio sono tante le cose da rivedere in casa giallorossa, a cominciare dagli infortunati e da Paulo Dybala. Il calciatore argentino è uscito anzitempo dal campo per un fastidio alla coscia sinistra e oggi sarà sottoposto agli esami strumentali per provare a giocare la gara di domenica sera contro il Milan, decisiva per entrambe le squadre dopo l’eliminazione di Coppa Italia.