Calciomercato Roma, occasione a centrocampo: pista spagnola per Mou

Nonostante la grande vittoria di ieri contro l’Atalanta, Mourinho vuole dei grandi acquisti. Il tecnico nel post gara ha confermato come la squadra abbia bisogno di rinforzi viste le condizioni fisiche di Cristante, Veretout e Karsdorp.

Tiago Pinto sta quindi provando già da ora ad accontentare il tecnico portoghese con una soluzione low cost che potrebbe arrivare dalla Spagna.

Roma, è Herrera il centrocampista per Mourinho?

La Roma per assecondare Mourinho, vuole acquistare un centrocampista che allo Special One servirebbe tantissimo. Per il ruolo di regista in queste ore è tornata l’ipotesi Herrera.

Il centrocampista classe 1990 dell’Atletico Madrid, che fino ad oggi ha collezionato appena 2 presenze, vista la scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, potrebbe arrivare con un’offerta di 2-3 milioni di euro, con Mourinho che vorrebbe anticipare l’acquisto già a gennaio. Restano però sempre aperte le piste legate a Tolisso e Grillitsch.