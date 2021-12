Atalanta-Roma, il pagellone. Delude Zapata, Zaniolo e Abraham con lode

Atalanta-Roma, promossi e bocciati

Delude in casa Atalanta il bomber Zapata, attacco della Dea sterile in una giornata fondamentale. La Roma fa il colpaccio trascinata dai suoi fuoriclasse, Zaniolo e Abraham salgono in cattedra e regalano ai giallorossi vittoria e tre punti pesanti.

VOTI

ATALANTA: Musso 6; Toloi 5.5, Palomino 6, Djimsiti 5 (34′ Muriel 6); Hateboer 5 (78′ Zappacosta sv), De Roon 6, Freuler 5.5, Pezzella 5 (78′ Maehle sv); Ilicic 6 (46′ Malinovskyi 6), Pasalic 5.5 (64′ Miranchuk 5.5); Zapata 5.

ROMA: Rui Patricio 6.5; Mancini 6.5, Smalling 7,5, Ibáñez 6; Karsdorp 6.5, Veretout 7 (91′ Kumbulla sv), Cristante 6, Mkhitaryan 6,5 (88′ Calafiori sv), Vina 6; Zaniolo 8 (67′ Shomurodov 6,5), Abraham 7.5 (91′ Bove sv).