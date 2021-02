Torna di moda il nome di German Pezzella per rinforzare la retroguardia giallorossa in vista della prossima stagione

Ancora una volta German Pezzella. Il difensore della Fiorentina torna ad essere un nome caldo accostato alla Roma. La dirigenza giallorossa sta studiando il colpo; il classe 1991 ha un contratto con scadenza fissata per il 2022 e con molta probabilità a fine stagione lascerà la Viola. Sull’ex difensore del Villareal, però, c’è da registrare anche il forte interesse del Milan ma Tiago Pinto è pronto a sacrificare il cartellino di un giocatore fuori dal progetto pur di arrivare all’argentino.

La strategia d Pinto

La Fiorentina per la cessione chiede almeno 15 milioni di euro. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport. Il General Manager della Roma, però, tenterà l’affondo mettendo sul piatto alcune contropartite. Il dirigente portoghese offrirebbe il cartellino di Diawara o quello di Carles Perez, due giocatori ormai finiti ai margini. Il quotidiano ha riferito come potrebbero rientrare nel discorso anche Under o Kluivert qualora questi ritorneranno dai prestiti senza essere riscattati. Gli ultimi due profili sono calciatori che farebbe tentennare e non poco la dirigenza Viola. Pezzella è ritenuto un giocatore adatto per il sistema di gioco della Roma tenendo presente che il difensore ha giocato in una linea a 3 prima con Montella e poi anche con Iachini.