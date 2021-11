Calciomercato Roma: Tiago Pinto individua il prossimo obiettivo

Il dirigente portoghese ha fatto la sua scelta

Calciomercato giallorosso sempre attivo. Tiago Pinto ha individuato il prossimo obiettivo che vorrebbe portare alla corte di Josè Mourinho. Si tratta di Memphis Depay. Il forte attaccante olandese, in forza al Barcellona, sta attraversando un periodo inaspettato. Infatti, dopo l’addio di Messi e il ritiro forzato di Aguero per i problemi cardiaci, è diventato un punto di riferimento per il nuovo allenatore blaugrana Xavi Hernandez. Il club catalano, difficilmente lo lascerà andare, anche se la giusta offerta potrebbe far vacillare anche la volontà più ferrea.

Affare Depay: la trattativa è avviata

Dalla Spagna rimbalzano delle voci di calciomercato che vorrebbero i giallorossi in trattativa per assicurarsi le prestazioni della torre olandese. Il giornale spagnolo El Nacional sostiene che i Friedkin sarebbero disposti a stanziare 40 milioni di euro per portarlo a Trigoria. Ma la Lupa, prima di poter acquistare deve liberare dei posti in avanti. Il primo indiziato a lasciare sarebbe, secondo i rumors, Henrikh Mkhitaryan. L’armeno percepisce oltre tre milioni a stagione e, una sua eventuale cessione, consentirebbe il risparmio di importanti risorse da investire per accontentare l’ariete a volare in Italia al fianco dello Special One.