Calciomercato Roma, torna El Shaarawy: addio importante in vista

Il Faraone vuole tornare alla Roma, farebbe di tutto pur di non tornare in Cina. In estate Dzeko può fare le valigie

Il mercato della Roma sta entrando sempre di più nel vivo. Secondo quanto riportato da Leggo, l’obiettivo per gennaio è Stephan El Shaarawy. Il giocatore dello Shanghai Shenhua ha fatto capire la sua intenzione di tornare in Italia e soprattutto alla Roma. Secondo il quotidiano, Paulo Fonseca avrebbe già parlato con il giocatore e gli avrebbe chiesto la disponibilità a giocare dietro a Dzeko oppure come esterno d’attacco nel consueto 4-2-3-1. L’ostacolo maggiore al momento è l’elevato ingaggio anche se con il club cinese c’è già un accordo di massima per un prestito fino a giugno con la clausola del riscatto.

Incerto, invece, il futuro di Edin Dzeko. A gettare perplessità sul futuro dell’attaccante bosniaco è stato il noto giornalista Austini ai microfoni di Tele Radio Stereo. Sull’attuale capitano della Roma si è espresso cosi: “Penso che stia pensando sempre più al suo futuro. I segnali ci sono, visto che sta cambiando anche il suo agente: lascia Martina per passare a Lucci, lo stesso di Kolarov e De Rossi”. Secondo Austini, Dzeko avrebbe criticato il suo attuale procuratore per non essere stato in grado di spostarlo nell’ultima sessione di mercato alla Juventus. Il suo futuro è incerto, a 34 anni il bosniaco si ritrova costretto anche a fare un importante scelta di vita e in questo momento l’unico antidoto potrebbe essere la vittoria di qualche trofeo.