Calciomercato Roma, tre nomi per gennaio: Tiago Pinto fa sul serio

Le difficoltà della Roma

La situazione della Roma è molto complicata, la squadra ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime 7 partite tra Campionato e Conference League e Mourinho non nasconde le difficoltà.

La rosa non è adatta e non è completa, al termine della pesantissima sconfitta (per 6-1) contro il Bodo/Glimt il tecnico giallorosso ha fatto capire che sono solo 12-13 i giocatori su cui può contare.

Mourinho ha dichiarato che la squadra scesa in campo in Conference (composta prevalentemente da panchinari) non è qualitativamente rilevante e aspetta il mercato di gennaio per dei rinforzi.

Calciomercato: i nomi per gennaio

Per rinforzare la rosa giallorossa sembra che Tiago Pinto sia già al lavoro e sono 3 i nomi più gettonati.

Rimane nel mirino della Roma Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach, con cui ha il contratto in scadenza nel giugno 2022. La società giallorossa, che aveva tentato l’assalto anche in estate, avrebbe intenzione di portarlo a Roma già a gennaio.

Lo svizzero però sembra aver attirato l’attenzione della Juve di Allegri.

Altro nome interessante per i giallorossi è quello di Douglas Luiz, in scadenza a giugno 2023 con l’Aston Villa. Se il rinnovo non dovesse arrivare, Luiz potrebbe chiedere di essere ceduto a gennaio.

Tra i nomi compare anche quello di Luiz Diaz del Porto, quest’anno ha già messo a segno 9 gol in 11 partite di campionato e 2 gol in Champions, entrambi contro il Milan.

Il colombiano però è osservato anche da Liverpool e Newcastle e realisticamente per toglierlo al Porto ci vorranno 60 milioni.

La questione rinnovi in casa Roma

Oltre al mercato, la Roma pensa anche alle questioni interne e ai possibili rinnovi – quello del capitano Lorenzo Pellegrini, fino al 2026, è arrivato proprio nei giorni scorsi.

Ora Mou ha intenzione di blindare 4 giocatori centrali nel suo progetto: Cristante, Veretout, Mancini e Zaniolo, tutti in scadenza nel 2024. Sembra che la società sia disposta a garantire per loro anche un aumento dell’ingaggio.