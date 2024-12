Dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative i giallorossi si affidano al mercato invernale. Infatti come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza della Roma vorrebbe rinforzare il proprio organico per cercare quel riscatto tanto atteso dai tifosi. Per farlo però servono almeno tre nuovi giocatori.

Roma, le priorità del mercato

La prima esigenza del club è quella di trovare un nuovo terzino sinistro che possa alternarsi a Angelino. Per la dirigenza Dahl – arrivato quest’estate dal Djurgarden per circa 5 mln – non è ancora pronto per la Serie A, motivo per cui potrebbe partire in prestito, sempre in Italia, per trovare più spazio e adattarsi al campionato italiano.

Stesso discorso per la fascia destra, Celik – arrivato come riserva – ha la titolarità, ma già da quest’estate la Roma è alla ricerca di un terzino più adatto alle esigenze della squadra.

Inoltre la società ricerca anche un nuova riserva in attacco, infatti oltre a Shomurodov, non ci sono alternative a Dovbyk.

Il futuro di Le Fée

Sul fronte delle cessioni invece Le Fée sembra essere il primo nome in uscita. Il calciatore è in fondo alle gerarchie del centrocampo e su di lui c’è l’interesse di diversi club francesi, motivo per cui non è da escludersi una sua partenza.

Queste quindi le probabili mosse della Roma per il mercato invernale, non resta dunque che attendere gennaio.