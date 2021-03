Calciomercato Roma, assalto a Vlahovic: ecco l’offerta

L’attaccante serbo è finito nel mirino della Roma in vista della prossima stagione. Il classe 2000 è l’obiettivo numero uno per il dopo Dzeko

Nella prossima sessione di mercato estivo la Roma dovrà intervenire per rinforzare l’attacco. Il futuro di Edin Dzeko nella Capitale appare essere lontano dopo le ultime vicende che lo hanno visto coinvolto. Al bosniaco è stata tolta la fascia da capitano e il suo rapporto con Paulo Fonseca non è sicuramente ottimale. La permanenza dell’ex Manchester City dipenderà anche da quello che sarà il futuro dell’allenatore portoghese considerando che il rinnovo scatterà solo con la qualificazione alla prossima Champions League. Tiago Pinto, nuovo general manager, dovrà anche valutare anche il futuro di Borja Mayoral. L’attaccante spagnolo è di proprietà del Real Madrid e la Roma ha la possibilità di riscattarlo. Il classe 1997 finora ha disputato un’ottima stagione superando ogni aspettativa. La vicenda Dzeko gli ha permesso di trovare maggiore spazio e tra Serie A, Coppa Italia e Europa League ha messo a referto 11 reti e 7 assist.

Roma, si sogna il colpo Vlahovic

Questo indubbiamente mette la Roma in una condizione in cui deve riflettere e capire come agire. Sul taccuino di Pinto ci sono diversi centravanti, soprattutto giovani. Il nome che stuzzica maggiormente la fantasia della dirigenza giallorossa è Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina è reduce dalla tripletta contro il Benevento ma il classe 2000 sta disputando una stagione di altissimo profilo. Con l’avvento di Cesare Prandelli il serbo sta giocando con continuità e trova la via del gol con frequenza. In Serie A, in 26 presenze complessive, ha messo a referto ben 12 reti. Il centravanti si sta consacrando partita e dopo partita e a Firenze sono consapevoli che Vlahovic piace e non poco alle squadre di primissima fascia. Come riferito da Lebombedivlad.it, la Roma avrebbe addiritutra già presentato un’offerta. Sul piatto sono stati messi ben 30 milioni di euro più il cartellino del centrocampista, Amadou Diawara. Il calciatore africano piace alla Fiorentina, da capire se sarà sufficiente per convincere i dirigenti per privarsi del gioiellino serbo.