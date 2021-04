Roma, obiettivo Ziyech: il Chelsea propone uno scambio

La Roma è sulle tracce Hakim Ziyech ma il Chelsea chiede Nicolò Zaniolo. La situazione

Arrivato la scorsa estate dall’Ajax, Hakim Ziyech sta faticando ad esprimersi nel Chelsea. In Premier League ha totalizzato 17 presenze e 1 gol, mentre in Champions League 2 reti in 7 apparizioni. Il marocchino ha un contratto fino al 2025 ma l’impressione è che in estate possa già lasciare i Blues.

Il Milan è sulle tracce del classe 1993 soprattutto considerando l’eventuale perdita a parametro zero di Hakan Calhanoglu. Però, c’è anche la Roma ma il Chelsea in cambio chiede Nicolò Zaniolo. Il prezzo dei due cartellini sono molto simili (40-50 milioni di euro) ma le difficoltà emergono negli ingaggi. La trattativa al momento non appare così semplice però il club londinese punta forte su Zaniolo. A riferirlo è Calciomercato.it