Calciomercato Serie A: Pisilli piace al Genoa, Nicolussi Caviglia verso Cagliari, Pisa idea Adzic

Daniele de Rossi vorrebbe portare a Genova il centrocampista Pisilli che alla Roma ha trovato poco spazio, ma nel taccuino del club rossoblu c’è anche Rolando Mandragora in uscita dalla Fiorentina.
Il Cagliari sembra ad un passo dal tesseramento di Nicolussi Caviglia di proprietà del Venezia, ma che in questa prima parte di stagione ha vestito la maglia della Fiorentina.L’offerta di 500000 di prestito e obbligo fissato a 4/5 milioni viene ritenuta al momento bassa dal club lagunare, ed attende una offerta al rialzo.
Il Pisa rivoluzionerà l’attacco, Meister potrebbe andare in prestito, al suo posto potrebbe arrivare Maupay, mentre per il ruolo di trequartista secondo la Gazzetta dello Sport l’idea sarebbe quella che porta ad Adzic della Juventus.
Infine, l’Udinese è ai dettagli per l’operazione che porterà in bianconero Arizala dalla Colombia.