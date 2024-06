Calciomercato Serie B: Coda verso Salerno, il Pisa su Buso, Pierozzi e Viola

Massimo Cosa, secondo quanto riporta il sito “gianlucadimarzio” finirà a Salerno, e sarà l’attaccante di riferimento a disposizione del nuovo allenatore Sottil.

Il Pisa oggi annuncia il nuovo Ds che sarà Vaira, per quanto riguarda l’annuncio relativo ad Inzaghi bisognerà attendere ancora qualche ora per avere l’ufficialità. Per quanto riguarda il mercato il Pisa ha diversi obiettivi, per Buso del Lecco la trattativa è avanzata, punta centrale che nella scorsa stagione ha messo a segno 9 reti. Pierozzi e Viola invece, sono due fedelissimi di Pippo Inzaghi, li ha avuti alle sue dipendenze nelle esperienze di Reggio Calabria a Benevento, e ci sono ottime possibilità che i due possano arrivare sotto la Torre.

Il Sassuolo ha chiesto informazioni sul giocatore del Frosinone Caso, Leoni ha rinnovato il suo contratto con la Sampdoria, infine alla Juve Stabia piace il portiere del Vicenza Confente.