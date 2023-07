Calciomercato Serie B: Diakitè verso Spezia, Hernani rinnova con il Parma, Torregrossa incedibile

Il calciomercato di Serie B entra nel vivo

Lo Spezia tenta il colpo Diakitè dalla Ternana, in quanto deve sostituire Wisniewski, ma il club bianconero deve superare la concorrenza di Cremonese e del solito Palermo.

Il brasiliano Hernani rinnova con il Parma fino al 2025, e se non ci saranno sorprese sarà al centro del progetto del nuovo Parma di Pecchia che cercherà la promozione in Serie A.

Il Pisa ha diverse operazioni in entrata, fatta per il ritorno di Esteves dal Porto, sono in arrivo Valoti e D’Alessandro dal Monza, molto vicino anche Crociata dall’Empoli, mentre dalla Fiorentina arriverà il centrocampista Corradini espressamente richiesto da Aquilani. Dopo le notizie su un’eventuale cessione di Ernesto Torregrossa, il Pisa ci ha pensato e lo ha considerato incedibile a meno di clamorose proposte indecenti.

Infine la Sampdoria dopo Girelli ottiene anche Panada dall’Atalanta.