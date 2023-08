Calciomercato Serie B: E’ un Pisa targato Portogallo, colpi Veloso ed Esteves. Valencia al Palermo

Pisa scatenato, Knaster da deciso di dare un’accelerata per i nuovi acquisti

Il calciomercato del Pisa ha subito un’improvvisa accelerata, ieri ci si attendeva l’annuncio di Esteves, puntualmente arrivato, ma non la sorpresa di Miguel Veloso, centrocampista ex Verona di origini portoghesi che nonostante i 37 anni può ancora far valere la sua classe. Ma il carrello degli acquisti nerazzurri è ancora pieno, si attende Valoti dal Monza, D’Alessandro sempre dai brianzoli, Dalle Mura difensore della Fiorentina e Crociata dall’Empoli.

Il Palermo piazza il colpo Valencia attaccante classe 2000 della Salernitana, in serie A 12 presenze per un totale di 219 minuti.

Il Cittadella ha acquistato dalla Roma l’attaccante Cassano, Sibilli in uscita dal Pisa può andare al Venezia, si attende l’annuncio di Antonucci allo Spezia, infine Giovane dall’Atalanta ritorna ad Ascoli.