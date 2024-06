Calciomercato Serie B: il Bari su Della Morte, Dionisi punta su Brunori, il Pisa tratta Ballet e Valoti

A Bari sarà rivoluzione, il nuovo Ds Magalini sembra essere sulle tracce del fantasista Matteo Della Morte, classe ’99 che nell’ultima stagione si è messo in luce con la maglia del Vicenza, riuscendo a trascinare i suoi compagni alla finale persa contro la Carrarese.

Il capitano del Palermo sembrava con e valigie pronte, ed invece ieri sia De Sanctis che Dionisi hanno ribadito che l’ex Arezzo non si muove da Palermo, a meno di una offerta irrinunciabile.

Il Pisa sembra essere molto vicino al tesseramento di Samuel Ballet dal Como, che si è messo in luce nel campionato svizzero, giocatore che può giocare sia a destra che a sinistra. Il club nerazzurro vorrebbe riportare a Pisa Valoti, ma c’è da superare la concorrenza della Cremonese. Per quanto riguarda Nicolas Viola, il Pisa al momento non ha fatto nessuna trattativa, il centrocampista del Cagliari vorrebbe rimanere in Serie A, e attende notizie su un eventuale rinnovo.