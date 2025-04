La Lazio è totalmente concentrata sul proprio futuro. Tutta la stagione si giocherà nella gara prevista questo giovedì all’Olimpico di Roma, quando ci sarà la gara di ritorno di Europa League contro i norvegesi del Bodoe/Glimt. In queste ore però si continua a parlare anche di mercato, con il nome di Alessio Romagnoli che è sicuramente il nome più citato dalle parti di Formello, soprattutto dopo il gol di ieri alla Roma.

Lazio, incertezze per Romagnoli: suonano sirene inglesi

Il giocatore sta bene a Formello, ma le condizioni erano altre: gli era stato promesso un adeguamento dell’ingaggio che però, fino a questo momento non è mai avvenuto. Situazione che ha creato non poco disagio e tensione tra le parti e proprio per questo, non è esclusa la partenza del difensore a giugno.

Diversi club di Premier League hanno manifestato interesse per Alessio Romagnoli, attratti dalla sua esperienza internazionale e dal profilo tecnico-tattico adatto al calcio inglese. Tuttavia, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, non ha ancora reso nota l’eventuale valutazione economica per liberare il giocatore. L’incertezza sul prezzo potrebbe rallentare le trattative, ma la concreta volontà di Romagnoli di ottenere chiarezza sul suo futuro contrattuale potrebbe spingere verso una cessione.