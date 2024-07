Calciomercato Serie B: la Samp mette in vendita Leoni, Bonfanti al Pisa, La Mantia piace al Cosenza

La Sampdoria ha ufficialmente messo in vendita il giovane difensore Leoni, la richiesta per il cartellino è di circa 6 milioni, con l’Inter che pare intenzionata all’acquisto per lasciarlo comunque un anno in prestito a Genova. La Samp tratta Tutino, ma se dovesse complicarsi la trattativa, c’è l’ipotesi La Mantia che è in uscita dalla Spal, e su cui c’è anche il Cosenza.

Il Pisa ha definito l’arrivo dall’Atalanta del giocane difensore Giovanni Bonfanti, ed attende notizie dalla Slovenia per la trattativa che riguarda Elsnik, per quanto riguarda il portiere Radunovic ad oggi sembra in vantaggio su Popa.

Il Bari per l’attacco pensa a Novakovich (in uscita dal Venezia, dove è rientrato dal prestito al Lecco). Intanto, il ventenne difensore francese Nahounou (Nizza) va alla Reggiana; potrebbe spuntarla invece il Modena per il coetaneo Cherubini della Roma.