Calciomercato Serie B: Magnani verso Palermo, Candela tra Pisa e Sassuolo, Azzi alla Cremonese

IL Palermo ha dato un’accelerata decisiva al proprio calciomercato, il difensore del Verona Magnani è prossimo allo sbarco in Sicilia, mentre per Pohjanpalo c’è un braccio di ferro con il Venezia, l’offerta dei rosanero non è stata ritenuta al momento congrua da parte del club veneto. Il Pisa oggi annuncia il centrocampista Solbakken in prestito dallo Sparta Praga, mentre per Candela le cose si sono complicate con la forte concorrenza del Sassuolo. Il club nerazzurro tratta anche il difensore del Cambuur Mercera, ma ad oggi non è stato trovato nessun accordo.

CALCIOMERCATO SERIE B

La Cremonese si rinforza con l’esterno Azzi dalla Cremonese, la Sampdoria pensa ad Henry del Palermo per sopperire all’assenza di Tutino, infine Saric e Braunoder piacciono al Cesena.