Calciomercato Serie B: Odenthal a Sassuolo, Antonucci a Cesena, al Modena piace Di Pardo

Il Sassuolo piazza il colpo della giornata, il club neroverde si è aggiudicato il difensore Odenthal nella scorsa stagione al Como, con comunicato ufficiale diramato pochi minuti fa. Il Cesena ha chiuso per il prestito di Antonucci dallo Spezia, con obbligo di riscatto in caso di A, visite mediche fissate nella giornata di domani pomeriggio.

Il Modena ha chiesto informazioni al Cagliari per quanto riguarda il centrocampista Di Pardo ex Juventus, mentre Lapadula attende di decidere se restare in sardegna o trasferirsi al Pisa in Serie B. Infine il Pisa tratta il centrocampista Saric dal Palermo, mentre Lisandru Tramoni andrà in prestito al Bastia.