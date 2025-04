Serie B: le decisioni del Giudice Sportivo

Di seguito il comunicato ufficiale della Lega Serie B in merito alle partite della 35^ giornata:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DI PARDO Alessandro (Modena): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00

VITA Alessio (Cittadella): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BANI Cristiano (Mantova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BRIGHENTI Nicolo (Catanzaro): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

BRIGNANI Fabrizio (Mantova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VERGARA Antonio (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

CASTORI Fabrizio (Sudtirol) doppia ammonizione; per avere, inoltre, al 24° del primo tempo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, entrando sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara.