Calciomercato Serie B: Pisa in vantaggio per Sernicola, Folino conteso da Pisa e Cremonese

Calciomercato Serie B: Palermo in vantaggio per Sernicola, Folino conteso da Pisa e Cremonese

La Cremonese ha ufficializzato l’arrivo di Azzi dal Cagliari, e per questo ha messo sul mercato Sernicola che nell’ultimo match non è stato convocato da Stroppa. L’esterno grigiorosso è seguito dal Palermo che deve affiancare Lund, ma nelle ultime ore è il Pisa la squadra che ha fatto passi avanti in quanto deve affiancare a sinistra uno che sostituisca Beruatto

Il Pisa è alla ricerca di un esterno destro con Candela sempre in stand-by, mentre per il ruolo di centrale difensivo c’è l’idea Folino della Juve Stabia che ha estimatori anche a Cremona. Infine la Carrarese ha definito l’arrivo in prestito dal Genoa di Melegoni.