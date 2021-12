Calciomercato Verona, ex Inter per la difesa: la richiesta di Tudor

Dopo l’incredibile rimonta contro il Venezia, l’allenatore del Verona Tudor ha sottolineato quali sono gli aspetti negativi della squadra, a cominciare dalla rosa.

Il presidente Setti vedi Kumbulla, Rahmani, Iturbe Dimarco ecc, ha venduto sempre i migliori calciatori in questi anni, anche se visti i risultati ha sempre mantenuto alta la qualità della rosa, ovvero quella di una squadra che può facilmente raggiungere la salvezza, così come quest’anno.

Verona, Tudor vuole Godin

Tudor ,da quando è arrivato non ha preso mai in considerazione Sutalo e Cetin, che a gennaio finiranno sul mercato. L’allenatore ex Udinese vuole però un difensore con esperienza che possa prendere in mano la difesa gialloblù, caratteristiche individuate in Godin, difensore uruguaiano ex Inter e ora al Cagliari di Mazzarri.

Il giocatore, che ha vinto tutto quello che c’era da vincere con le passate maglie, non sta passando un bella stagione tra infortuni e presenze giocatore visto che in campionato ha appena raccolto 9 presenze. Tutto questo potrebbe portare il calciatore a fare una nuova esperienza nella squadra di Tudor.