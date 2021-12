Calciomercato Verona, ex Milan nel mirino: di chi si tratta

In questa stagione ha trovato poco spazio al Torino

Nonostante l’addio dell’allenatore che aveva riportato il Verona in serie A (Ivan Juric, ora al Torino) e di due dei migliori giocatori dell’annata passata (Zaccagni, andato alla Lazio, e il portiere Silvestri, all’Udinese), l‘Hellas è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel campionato in corso con 23 punti conquistati e diverse gioie importanti regalate ai propri tifosi (le vittorie contro Juventus, Roma e Lazio, oltre al pareggio contro il Napoli).

Gli scaligeri non vogliono però accontentarsi e vogliono mettere a disposizione di Igor Tudor altri innesti per rinforzare la rosa. In particolare si segue con attenzione Simone Verdi, talento del vivaio del Milan, attualmente in forza al Torino dove però, in questa stagione, non riesce a trovare spazio (ha totalizzato solamente 3 presenze con 1 gol in campionato). L’affare potrebbe essere quindi favorevole per tutte le parti in causa con il Torino che si libererebbe di un giocatore fuori dal progetto, il Verona troverebbe un importante rinforzo per il reparto avanzato e Verdi potrebbe rilanciarsi.