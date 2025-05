Il primo passo della rivoluzione rossonera è stato fatto. Il Milan ha scelto Igli Tare come nuovo direttore sportivo. Lo step successivo, ancora più importante, è quello di scegliere il nuovo allenatore. Ieri sera hanno salutato Sergio Conceiçao, adesso bisogno agire. Intanto che arriva il nuovo allenatore si pensa anche alla rosa, il primo tassello da mettere a posto è il futuro di Mike Maignan.

Milan, senza rinnovo Maignan sarà messo in vendita

Il portierone francese è reduce da una stagione tra alti e bassi. Il Milan ha provato a trovare un accordo per il rinnovo con il suo entourage, ma non si è mai giunti a conclusione. Il rinnovo del giocatore è fermo da mesi. E, al momento delle firme, è stato congelato dalla società. Maignan si guarda intorno, non ha intenzione di continuare con una società senza avere fiducia. In caso di una buona occasione il francese farà le valigie, in alternativa c’è addirittura l’ipotesi di fermarsi a Milano ancora un anno per poi liberarsi a parametro zero. Circostanza mal vista dal club, che in questo modo vedrebbe sfumare una allettante plusvalenza.

In partenza ci sono anche Theo Hernandez e Reijnders. Il primo, come il suo connazionale, ha il contratto in scadenza. Mentre per il secondo, forse il migliore della passata stagione, c’è l’interesse concreto del Manchester City che ha pronta un’offerta da almeno 60 milioni.