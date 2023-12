Dopo la batosta col Frosinone, il Napoli vuole e deve rialzare la testa. Le parole di Mazzarri hanno fatto scalpore, soprattutto per quanto riguarda i cambi fatti dal tecnico anche se alcuni tifosi se la sono presa con gli undici titolari lanciati dall’allenatore toscano.

Calciomercato Napoli, Zanoli verso la cessione | Le ultime

E c’è già chi potrebbe lasciare la squadra del Presidente De Laurentiis già a gennaio. E uno di questi è Alessandro Zanoli, che potrebbe andar via di nuovo da Napoli dopo l’esperienza alla Sampdoria. Diversi i club su di lui come il Benfica anche se anche il Genoa di Gilardino ha mosso dei passi su di lui con il calciatore che sarebbe felice di tornare in Liguria.