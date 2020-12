Aguero in Serie A: è derby di mercato

L’argentino non rinnoverà il contratto con il City, a giugno lascerà Manchester a parametro zero

Secondo quanto riferito da ‘El Chiringuito TV‘ molto probabilmente Sergio Agüero lascerà la Premier League a giugno. Arrivato al Manchester City nel 2011, con i Citizens l’argentino ha vinto 4 campionati, 5 coppe nazionali e una coppa d’Inghilterra. Ben 375 presenze contraddistinte da 256 reti e 73 assist. Numeri da capogiro ma l’avventura del Kun in Inghilterra sembra essere finita. A giugno scade il contratto e a 32anni potrebbe cogliere l’ultima opportunità calcistica della sua gloriosa carriera.

Per calciomercatoweb.it, sul 1988 c’è da registrare l’interesse delle due milanesi. Marotta è alla ricerca di un sostituto di Lautaro Martinez che potrebbe lasciare l’Inter a fine stagione. Prenderlo a parametro zero sarebbe un grande colpo per i nerazzurri. Dall’altra parte c’è da considerare l’interesse anche del Milan. Con la possibile qualificazione in Champions League ha bisogno di giocatori di quella importanza ma l’affare si potrebbe concretizzare soprattutto con la partenza di Zlatan Ibrahimovic.