Calhanoglu scalpita per tornare in campo | Le ultime sul centrocampista turco e Frattesi

Bologna e Atletico Madrid. La prossima settimana sarà ampiamente decisiva per l’Inter, che in meno di una settimana si gioca tutto tra campionato e Champions League e che spera di recuperare i suoi uomini migliori, a cominciare da Calhanoglu e Frattesi. “Sospiro di sollievo per Frattesi. Alla fine, non c’è stato bisogno di effettuare accertamenti: il fastidio e le sensazioni non esattamente positive spuntate mentre si stava scaldando per entrare con il Genoa sono tutte scomparse. Tanto che ieri, alla ripresa dopo il giorno di riposo concesso da Inzaghi, l’ex Sassuolo si è allenato più o meno regolarmente con i compagni”. Questo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”.

Calhanoglu pronto per l’Atletico Madrid

E poi ancora: “Oggi, peraltro, sarà anche il giorno di Calhanoglu, che ieri ha ancora lavorato a parte, ma con un’intensità importante. Insomma, il rallentamento dei giorni scorsi non ha avuto conseguenze. Oggi, dunque, si aggregherà al resto della squadra. E, a questo punto, domani partirà certamente per Bologna con il resto della truppa. Per giocare titolare? È ancora troppo presto per rispondere. Ma la possibilità è concreta, visto che il turco ha la necessità di mettere minuti nelle gambe, seppure lo stop sia stato breve. Significa che, dall’inizio o in corsa, giocherà comunque uno spezzone di partita consistente”.